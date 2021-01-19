Происшествия
В Крыму устроили погоню за пьяным жителем Краснодарского края
В райцентре Красногвардейское внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль марки «KIA» под управлением мужчины, неадекватные действия которого создавали угрозу безопасности окружающих.
Увидев патрульную машину, водитель попытался скрыться, направившись за пределы населенного пункта. На требования сотрудников полиции об остановке он не реагировал, однако инспекторы ГИБДД после непродолжительной погони остановили автомобиль нарушителя.
Вместе с тем, злоумышленник заблокировал себя в машине и несмотря на замечания сотрудников полиции, не прекращал свои противоправные действия, пытаясь вновь начать движение и скрыться. В связи со злостным неповиновением, согласно закону «О полиции» в отношении мужчины была применена физическая сила и специальные средства.
Как выяснилось, у 38-летнего жителя Краснодарского края, управлявшего транспортным средством, присутствовали признаки опьянения.
Мужчина прошел освидетельствование на месте с помощью прибора «Алкотестер», результат составил 1,34 мг/л. этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что является превышением нормы в 8 раз.
Автоинспекторы отстранили водителя от управления автомобилем. В отношении него составлены административные протоколы за ряд нарушений.
Теперь мужчина, очевидно, на долгое время превратится в пешехода.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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