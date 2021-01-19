В Крыму сорвали сроки строительства двух дорог и Дворца спорта

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в республике заявил, что три объекта не успели достроить в 2020 году без объективных причин.

— Мы провели проверку и выявилось три объекта, где по моему субъективному мнению и мнению коллег сроки были сорваны исключительно по субъективным причинам, — сказал Кабанов.

Не успели достроить дорогу на улице Гаспринского в Керчи, а также дорогу на улице Чапаева и Дворец спорта в Евпатории.

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин объяснил, что к срыву сроков по строительству дороги привела археологическая находка, рабочие обнаружили древнее городище. Археологи его исследовали 170 дней. Сейчас объект готов на 90%. Общая стоимость строительства дороги – 156 млн рублей, из них не освоено 46 млн. По словам Бороздина, как только установится плюсовая температура – работы завершат в течение недели.

К срыву сроков строительства дороги на улице Чапаева в Евпатории привела безответственность подрядчика. О принятых мерах рассказал глава администрации города Роман Тихончук:

— Мы выписали 14 предписаний по неисполнению контракта, подрядчик будет оштрафован на 17,5 млн рублей. Сегодня 190 человек на объекте, 34 единицы техники. Настанет положительная температура, в течение пяти дней все закончим, — сказал он.

Так же без объективных причин подрядчик сорвал сроки строительства Дворца спорта в Евпатории. Его планирует занести в «черный список» недобросовестных подрядчик и больше не привлекать к работам в Крыму.

По мнению главы республики, «исчерпывающих мер по данным объектам принято не было». Сергей Аксенов считает, что личный контроль со стороны глав администраций мог исправить ситуацию на данных трех объектах.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму за год пообещали построить 150 новых объектов. В течение 2021 года в Республике Крым и Севастополе планируется ввести в эксплуатацию около 150 объектов, это более чем в два раза больше по сравнению с итогами 2020 года.

Путин раскритиковал Крым за дорожное строительство. Крым существенно отстает по показателям дорожного строительства.

Поклонская рассказала, что перепутала четырехэтажное строение с лестницей. Четырехэтажное бетонное строение, возведенное на скале в районе мыса Большой Атлеш, оказалось лестницей для туристов, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Застройщику в Массандре грозит наказание за фонтан из-под земли. Власти Ялты привлекут к ответственности застройщика, повредившего во время работ водовод в поселке Массандра.