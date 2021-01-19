Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти Севастополя заявили, что отказ учителей от вакцинации - фейк ● «Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале ● Итоги каникулов: в Севастополе заразились более 60 учителей ● Не из-за погоды: власти Ялты отменили крещенские купания ● Константинов признался, что переболел, но не сказал чем
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом
фото © vk.com/aksenovrk
Число новых случаев в Крыму упало ниже 200.
За 18 января на территории Республики Крым зарегистрировано 192 случая коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 163 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 492 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 193 человека, выздоровевших за весь период – 23 878 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале. В отделении для больных с коронавирусной инфекцией севастопольской городской больницы №1 антисанитария и отсутствие элементарных удобств.
Коронавирус выявлен в Севастополе у 95 человек за сутки, умерли пятеро. Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 95 человек.
Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Снег остановил распространение коронавируса в Крыму: сводка за сутки. За 17 января на территории Республики Крым зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом
Число новых случаев в Крыму упало ниже 200.
«Летние шины»: власти нашли проблему с пробками на «Тавриде»
Проблему с образованием пробок на трассе «Таврида» в сильные снегопады на выходных объяснили дорожно-транспортными происшествиями из-за летних шин.
«Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале фото
В отделении для больных с коронавирусной инфекцией севастопольской городской больницы №1 антисанитария и отсутствие элементарных удобств.
В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида»
В понедельник в республике начнется служебное расследование из-за неудовлетворительного качества расчистки дорог от снега.
24 часа назад
«Из-за Крыма»: Литва хочет запретить Киркорову въезд в страну
Министерство иностранных дел Литвы подало в Департамент миграции при МВД Литовской Республики обращение с просьбой о включении российского артиста Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику.