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Происшествия

В Крыму рабочие раскопали могилу и украли оттуда наган

16:57 вторник, 19 января 2021

Правоохранители установили виновника пропажи револьвера с места обнаружения останков красноармейцев в Красноперекопском районе Крыма.

Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым, место захоронения обнаружили в прошлом году во время проведения строительных работ вблизи Турецкого вала.

«По имеющимся характерным признакам (правоохранители) зафиксировали факт отсутствия в кобуре одного из бойцов личного огнестрельного оружия, предположительно револьвера системы «Наган», который мог быть похищен до приезда должностных лиц, – говорится в сообщении. – В ходе комплекса проверочных мероприятий удалось установить вероятного виновника пропажи».

В ведомстве отметили, что виновнику грозила уголовная ответственность по части 1 статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Мужчина, дабы избежать уголовной ответственности, добровольно выдал оружие правоохранителям.

Останки красноармейцев были с почестями захоронены в селе Надеждино Красноперекопского района. А обнаруженные при раскопках предметы эпохи Второй мировой войны переданы в Историко-краеведческий музей Армянска.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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