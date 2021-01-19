Происшествия
В Крыму рабочие раскопали могилу и украли оттуда наган
Правоохранители установили виновника пропажи револьвера с места обнаружения останков красноармейцев в Красноперекопском районе Крыма.
Как сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Республике Крым, место захоронения обнаружили в прошлом году во время проведения строительных работ вблизи Турецкого вала.
«По имеющимся характерным признакам (правоохранители) зафиксировали факт отсутствия в кобуре одного из бойцов личного огнестрельного оружия, предположительно револьвера системы «Наган», который мог быть похищен до приезда должностных лиц, – говорится в сообщении. – В ходе комплекса проверочных мероприятий удалось установить вероятного виновника пропажи».
В ведомстве отметили, что виновнику грозила уголовная ответственность по части 1 статьи 222 УК РФ – незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов. Мужчина, дабы избежать уголовной ответственности, добровольно выдал оружие правоохранителям.
Останки красноармейцев были с почестями захоронены в селе Надеждино Красноперекопского района. А обнаруженные при раскопках предметы эпохи Второй мировой войны переданы в Историко-краеведческий музей Армянска.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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