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Происшествия

В Крыму начали массово сбивать пешеходов

12:31 вторник, 19 января 2021

За прошедшую неделю на крымских дорогах сбили 13 пешеходов. Трое из них скончались, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по Крыму.

По вине пешеходов было зарегистрировано семь аварий.

Отмечается, что пешеходы переходили дорогу в неустановленных местах или на красный сигнал светофора, пренебрегали светоотражающими элементами, или неожиданно для автомобилистов появлялись из-за препятствий.

А вот по вине водителей зарегистрировано четыре ДТП, в которых два человека погибли. Кроме того, трое пешеходов, в том числе один несовершеннолетний, получили различные травмы.

Ранее сообщалось, что в Крыму на дороге сбили двух пешеходов. Одна из авария произошла в поселке Мирное в Симферопольском района, там сбили девочку 2008 года рождения.

Другая авария произошла в Нижнегорском районе. Там водитель Ford Mondeo сбил пешехода 1974 года рождения и скрылся с места происшествия. От полученных травм пешеход скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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