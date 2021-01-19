В Крыму изменились правила ношения масок

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Наступившие холода в Крыму изменили правила ношения защитных масок. По мнению медиков, их использование на улице в морозную погоду может привести к негативным последствиям.

Мокрая повязка может спровоцировать простуду. Если материал слишком влажный, он может и обледенеть, что недопустимо, отмечается на сайте Coronavirus-monitor.

Дыхание и разговор на улице приводят к тому, что на обратной стороне повязки, прилегающей к лицу, скапливается влага. Пар охлаждается и оседает на ткани в виде конденсата. А одним из главных правил ношения масок считается необходимость снимать их сразу же после того, как они становятся влажными, пояснила врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

С Еленой Беловой согласна доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии С.И. Георгиевского Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Ирина Сухарева. В разговоре медик отметила, что если на улице на расстоянии двух метров от вас никого нет, то лучше ходить с открытым лицом. Надевать маску в безлюдных местах необходимости также нет.

Однако снимать маски на улице нужно не всем, даже в мороз. Так, жесткие ограничения могут касаться уличной торговли.

«Продавцы, которые торгуют на улице, постоянно близко контактируют с другими людьми. Им крайне не рекомендуется снимать маски. Просто средства защиты необходимо чаще менять в холодную погоду», — сказала Ирина Сухарева.

Она напомнила, что надевать маски также следует на остановках, в общественном транспорте, на открытых рынках, на работе, если рядом находятся другие люди.

В тексте использованы материалы: Форпост

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