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Происшествия

В Крыму автомобиль скорой помощи попал в ДТП: трое пострадавших

14:46 вторник, 19 января 2021

Сегодня днем возле поселка Кореиз произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda и автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили в республиканском Центре медицины катастроф.

В результате столкновения пострадало 3 человека, двое из которых – сотрудники СМП.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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