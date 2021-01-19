В Крыму автомобиль скорой помощи попал в ДТП: трое пострадавших

Сегодня днем возле поселка Кореиз произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda и автомобиля скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили в республиканском Центре медицины катастроф.

В результате столкновения пострадало 3 человека, двое из которых – сотрудники СМП.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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