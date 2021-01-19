Происшествия
В Крыму автомобиль скорой помощи попал в ДТП: трое пострадавших
Сегодня днем возле поселка Кореиз произошло ДТП с участием легкового автомобиля Skoda и автомобиля скорой медицинской помощи.
Об этом сообщили в республиканском Центре медицины катастроф.
В результате столкновения пострадало 3 человека, двое из которых – сотрудники СМП.
Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают правоохранительные органы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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