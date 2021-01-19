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Власть

В «черный список» правительства Крыма внесли уже сотню подрядчиков

15:58 вторник, 19 января 2021
В «черный список» правительства Крыма внесли уже сотню подрядчиков

фото © Новости Крыма

Более 100 компаний-подрядчиков признаны в Крыму недобросовестными за срыв сроков по госконтрактам.

Об этом во время совещания по строительной отрасли сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

«Мы собрали информацию со всех наших государственных заказчиков, со всех наших муниципальных образований. По итогам 2020 года будем ходатайствовать о составлении списка организаций, которые сорвали выполнение строительно-монтажных работ на тех или иных объектах, в количестве 112», – сообщил Кабанов.

Полный перечень недобросовестных подрядчиков опубликуют на сайте крымского правительства с указанием конкретных объектов, на которых были сорваны сроки. «Надо поручение всем без исключения главным распорядителям бюджетных средств, чтобы при заключении контрактов … обращаться к этому списку и не допустить попадания этих компаний, в то же время сверять ситуацию, связанную с учредительством этих компаний: с одними и теми же учредителями компании не допускаются к заключению контрактов на будущие годы. Проверять ситуацию детально», – поручил глава Крыма Сергей Аксенов.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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