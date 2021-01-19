Жилплощадь
Ужесточение контроля за арендой квартир забуксует в Крыму
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Большая часть жилищного фонда в Крыму сдается собственниками в аренду, причем далеко не все торопятся сообщать об этом в налоговую службу. И принятие жестких правил на рынке вряд ли заставит их играть в открытую.
Об этом заявил эксперт по недвижимости Данил Манаков.
В России будут активнее отслеживать людей, сдающих квартиры и не платящих налоги — Минстрой готовит законопроект, направленный на вывод наемных площадей из «серой» зоны. Его внесут в Госдуму до конца 2021 года.
Одним из инструментов закона станет информационная система учета договоров найма жилья. Некоторые эксперты полагают, что добросовестные арендодатели сами будут передавать данные о себе. Также предлагается ввести административное наказание за неподачу информации и за неуплату налогов.
В теории ничего сложного нет. Будет составлена база владельцев нескольких квартир, исключаться та, где проживает владелец, и проверяться остальные, рассказал ForPost эксперт по недвижимости Данил Манаков. Однако отследить фактически арендуемые жилые помещения практически нереально, считает он. На участковых инспекторах тогда будет лежать просто колоссальная нагрузка.
«Дверь в квартиру можно просто не открывать или представляться родственниками. Люди уже приучены умело уходить от вопросов подобного рода. И в этом случае сделать ничего нельзя», — заметил наш собеседник.
Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что автоматическая пролонгация договора аренды, заключаемого между арендодателем и арендатором на 11 месяцев, избавляет контрагентов как от необходимости корректировки условия первоначального соглашения о сроке заключения сделки, так и от обязанности регистрации его в Росреестре.
«Единственным шансом выйти на недобросовестных арендодателей будут официальные интернет-площадки с соответствующей рекламой», — заключил Манаков.
В тексте использованы материалы: Форпост
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