Ужесточение контроля за арендой квартир забуксует в Крыму

фото © pixabay.com

Большая часть жилищного фонда в Крыму сдается собственниками в аренду, причем далеко не все торопятся сообщать об этом в налоговую службу. И принятие жестких правил на рынке вряд ли заставит их играть в открытую.

Об этом заявил эксперт по недвижимости Данил Манаков.

В России будут активнее отслеживать людей, сдающих квартиры и не платящих налоги — Минстрой готовит законопроект, направленный на вывод наемных площадей из «серой» зоны. Его внесут в Госдуму до конца 2021 года.

Одним из инструментов закона станет информационная система учета договоров найма жилья. Некоторые эксперты полагают, что добросовестные арендодатели сами будут передавать данные о себе. Также предлагается ввести административное наказание за неподачу информации и за неуплату налогов.

В теории ничего сложного нет. Будет составлена база владельцев нескольких квартир, исключаться та, где проживает владелец, и проверяться остальные, рассказал ForPost эксперт по недвижимости Данил Манаков. Однако отследить фактически арендуемые жилые помещения практически нереально, считает он. На участковых инспекторах тогда будет лежать просто колоссальная нагрузка.

«Дверь в квартиру можно просто не открывать или представляться родственниками. Люди уже приучены умело уходить от вопросов подобного рода. И в этом случае сделать ничего нельзя», — заметил наш собеседник.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что автоматическая пролонгация договора аренды, заключаемого между арендодателем и арендатором на 11 месяцев, избавляет контрагентов как от необходимости корректировки условия первоначального соглашения о сроке заключения сделки, так и от обязанности регистрации его в Росреестре.

«Единственным шансом выйти на недобросовестных арендодателей будут официальные интернет-площадки с соответствующей рекламой», — заключил Манаков.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму предприятие выплачивало руководству премии, в два раза больше положенных. В суд было направлено уголовное дело о присвоении и растрате на госпредприятии бюджетных средств в размере более 4,9 млн рублей.

В Феодосии бизнесмен-погорелец строит новые объекты без разрешения. Феодосийские чиновники обратятся в суд по факту незаконного строительства на муниципальной земле, где размещались коммерческие объекты, уничтоженные во время октябрьского пожара.

Газовиков Севастополя полгода оставляли без зарплаты. Руководство предприятия в Севастополе задолжало своим сотрудникам более трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Владельцем оптического завода в Феодосии стал бизнес-партнер главы Федерации бокса Крыма. Власти Крыма продали 100% акций Феодосийского оптического завода за 10 миллионов рублей бизнесмену из Симферополя Владимиру Маслову, который является давним бизнес-партнером главы Федерации бокса Крыма Сергея Воронкова.