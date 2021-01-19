Власть
У главы Евпатории - новый заместитель
Глава администрации Евпатории Роман Тихончук 19 января представил своего нового заместителя. Им стал Павел Охтинов.
Как сообщил Тихончук, новый заместитель будет курировать вопросы имущественных и земельных отношений, а также вопросы муниципального контроля, потребительского рынка и развития предпринимательства.
Подробной информации о новоназначенном чиновнике Тихончук не предоставил. На сайте администрации Евпатории указаны пять заместителей главы города.
Из открытых источников известно, что Охтинов – бывший сотрудник прокуратуры. Он также работал в евпаторийском отделе Госкомрегистра и в департаменте муниципального контроля, потребительского рынка и развития предпринимательства при администрации Евпатории.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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