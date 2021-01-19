Водный кризис
Развитие сюжета: К двум водозаборам под Симферополем проводят электричество ● Осадки не помогли: график подачи воды в Ялте вновь ужесточили ● Дефицит воды в Крыму: власти Ялты надеются на чудо ● Когда Крыму ждать следующей засухи ● Скважина в Форосе даст ялтинцам дополнительно около тысячи кубометров воды в сутки
Сколько осадков нужно Крыму для наполнения водохранилищ
фото © Новости Крыма
Чтобы запасы крымских водохранилищ существенно пополнились, Крым должен в течение одной-двух недель получить не менее 100 мм осадков, однако для такой обильности оснований нет.
Об этом рассказал доцент Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского, климатолог Владимир Рябов, сообщает пресс-служба вуза.
По его словам, необходимые 100 мм осадков – это двухмесячная норма для крымской зимы.
«По среднемноголетним нормам в январе-феврале у нас выпадает порядка 40-50 мм осадков в месяц. Чтобы за неделю выпала двухмесячная норма – это маловероятная ситуация. Летом такие ливни бывают, а в зимнее время у нас осадки обычно продолжительные, но слабоинтенсивные и большого объема запасов воды не дают», - пояснил ученый.
Что касается текущей ситуации, то пока выпавшие осадки составляют около 80% от месячной нормы. Это может дать незначительный приток воды в водохранилища, однако не поможет существенно пополнить запасы, отметил Рябов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
На смену арктическим морозам в Крым придет средиземноморское тепло. Теплый атмосферный фронт сменит аномальную для Крыма холодную погоду.
В Крыму замерз самый высокий водопад. Водопад Учан-Су в шести километрах западнее Ялты замерз из-за аномально холодной для Крыма погоды.
Высота снежного покрова в горах Крыма увеличилась до 25 сантиметров. Высота снежного покрова в горах Крыма увеличилась до 12-25 сантиметров.
Аномальные холода ожидаются в Крыму до 20 января. Аномально холодная погода ожидается в Крыму в ближайшие двое суток.
Военные заменили попов на крещенских купаниях в Севастополе
После церковного хора и священнослужителей начал выступать оркестр Черноморского флота.
Звезда в шоке: Месси выгнали с поля за удар соперника в голову
У Месси расшалились нервы. Звезда мирового футбола хулиганит на поле и получает прямую красную карточку за удар соперника. Лео будет дисквалифицирован на десять матчей.
Раскрыты подробности гибели пропавшей в море студентки из Севастополя
Следователи раскрыли обстоятельства гибели 20-летней студентки из Севастополя, которая пропала во время катания на катере со своим спутником в сентябре.
Движение по дороге на ЮБК перекрыто из-за сугробов
Сугробы привели к образованию многокилометровой пробки на Ялтинской трассе. Для очистки снежных завалов движение по трассе перекрыто.
16 января
Сколько осадков нужно Крыму для наполнения водохранилищ
Чтобы запасы крымских водохранилищ существенно пополнились, Крым должен в течение одной-двух недель получить не менее 100 мм осадков, однако для такой обильности оснований нет.