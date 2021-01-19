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Водный кризис

Сколько осадков нужно Крыму для наполнения водохранилищ

17:22 вторник, 19 января 2021
Сколько осадков нужно Крыму для наполнения водохранилищ

фото © Новости Крыма

Чтобы запасы крымских водохранилищ существенно пополнились, Крым должен в течение одной-двух недель получить не менее 100 мм осадков, однако для такой обильности оснований нет.

Об этом рассказал доцент Агротехнологической академии КФУ им. В.И. Вернадского, климатолог Владимир Рябов, сообщает пресс-служба вуза.

По его словам, необходимые 100 мм осадков – это двухмесячная норма для крымской зимы.

«По среднемноголетним нормам в январе-феврале у нас выпадает порядка 40-50 мм осадков в месяц. Чтобы за неделю выпала двухмесячная норма – это маловероятная ситуация. Летом такие ливни бывают, а в зимнее время у нас осадки обычно продолжительные, но слабоинтенсивные и большого объема запасов воды не дают», - пояснил ученый.

Что касается текущей ситуации, то пока выпавшие осадки составляют около 80% от месячной нормы. Это может дать незначительный приток воды в водохранилища, однако не поможет существенно пополнить запасы, отметил Рябов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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