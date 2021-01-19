Общество
Резкое потепление придет в Крым через два дня
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Теплые воздушные массы придут на Крымский полуостров ближе к концу рабочей недели.
Об этом рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«21-22 января на смену арктическому холодному воздуху на полуостров придет теплый воздух с акватории Средиземного моря, резко потеплеет», – сообщила Любецкая.
В выходные дни ночная температура воздуха составит 1-6 градусов тепла, а днем поднимется до 5-10 градусов.
В начале следующей недели погода будет неустойчивой, в Крыму пройдут дожди с мокрым снегом. «Ночью температура составит от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, днем от 2 градусов мороза до 10 градусов выше нуля», – добавила эксперт.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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