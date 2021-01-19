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Общество

Резкое потепление придет в Крым через два дня

18:18 вторник, 19 января 2021
Резкое потепление придет в Крым через два дня

фото © pixabay.com

Теплые воздушные массы придут на Крымский полуостров ближе к концу рабочей недели.

Об этом рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«21-22 января на смену арктическому холодному воздуху на полуостров придет теплый воздух с акватории Средиземного моря, резко потеплеет», – сообщила Любецкая.

В выходные дни ночная температура воздуха составит 1-6 градусов тепла, а днем поднимется до 5-10 градусов.

В начале следующей недели погода будет неустойчивой, в Крыму пройдут дожди с мокрым снегом. «Ночью температура составит от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, днем от 2 градусов мороза до 10 градусов выше нуля», – добавила эксперт.

В прошедшие выходные дни полуостров накрыли обильные снегопады. Высота снежного покрова в горах Крыма достигла 25 сантиметров. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 19 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 19 января.

На смену арктическим морозам в Крым придет средиземноморское тепло. Теплый атмосферный фронт сменит аномальную для Крыма холодную погоду.

В Крыму замерз самый высокий водопад. Водопад Учан-Су в шести километрах западнее Ялты замерз из-за аномально холодной для Крыма погоды.

Высота снежного покрова в горах Крыма увеличилась до 25 сантиметров. Высота снежного покрова в горах Крыма увеличилась до 12-25 сантиметров.

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