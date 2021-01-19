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Происшествия

Рейсовый автобус с людьми застрял в снежных заносах под Феодосией

Спасателям пришлось раскапывать из снега рейсовый автобус, который застрял на дороге между двумя крымскими селами, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне. Рейсовый автобус с шестью пассажирами застрял в снежном заносе на дороге между селами Южное и Подгорное под Феодосией. При этом добраться пешком до населенного пункта было невозможно.

«Спасатели, с помощью такелажного оборудования извлекли автомобили из снежного заноса. Во время проведения спасательных работ шести пассажиров обогревались в служебном автомобиле», - сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, на обратном пути рядом с селом Южное спасатели оказали помощь автомобилю «Газель», также застрявшему в снегу.

С помощью лебедки и такелажного оборудования извлекли автомобиль из снежного заноса и сопроводили на расчищенную проезжую часть. Водитель в медицинской помощи не нуждался.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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