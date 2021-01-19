Раскрыты подробности гибели пропавшей в море студентки из Севастополя

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Следователи раскрыли обстоятельства гибели 20-летней студентки из Севастополя, которая пропала во время катания на катере со своим спутником в сентябре.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что после обеда 29 сентября 2020 года владелец катера вместе со спутницей вышел от причала потребительского кооператива «Дельфин» через бухту Круглую в открытое море на прогулку, несмотря на предупреждения оперативных служб и наличие штормового предупреждения. Находясь в открытом море, капитан допустил купание с борта во время движения катера и штормовой обстановки пассажирки без каких-либо спасательных средств на значительном удалении от берега. Более того, мужчина сам спустился в воду, оставив судно на ходу. Катер был отнесен волной и ветром на расстояние. Девушка, пытаясь в шторм добраться вплавь до побережья Гагаринского района, утонула на глазах у спутника», – рассказали в ведомстве.

Обвиняемый в нарушении 44-летний житель Москвы дал признательные показания. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 263 УК РФ). Уголовное дело, возбужденное изначально по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), прекращено в связи с полученными данными о том, что в отношении девушки не было совершено преступление криминального характера.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Севастопольскую транспортную прокуратуру с целью изучения и подписания обвинительного заключения. Потом оно будет направлено в суд.

Девушка пропала в конце сентября 2020 года. У следствия имелись сведения, что она вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере и пропала во время купания. Рассматривались различные версии безвестного исчезновения студентки, в том числе и убийство. Во время следствия спутник девушки признался в нарушении правил безопасности, что привело к трагедии. Поиски тела девушки продолжаются.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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