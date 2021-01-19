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Прокуратура решила, что ялтинские коммунальщики не справились со стихией
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Коммунальные предприятия Ялты в период недавнего снегопада не обрабатывали дороги антигололедной смесью.
Из имеющейся снегоуборочной техники была задействована только половина, к таким выводам пришла прокуратура РК по результатам проведенной проверки.
«ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК» не обеспечила безопасность дорожного движения на автомобильной дороге Бахчисарай-Ялта. Подъем на гору Ай-Петри не был очищен от снега и обработан антигололедной смесью. Также своевременно не обеспечены временные ограничения и запрет движения транспортных средств», - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в ночь с 17 на 18 января «из пяти единиц техники, предназначенной для ликвидации гололеда и снегоочистки, работало только две». Кроме того ялтинские дорожники не очистили от снега дороги на территории Ялтинского муниципального округа.
«Предприятия «Ремонтно-эксплуатационная организация – Алупка» и «Семеиз» не обработали дорожное покрытие песко-соляной смесью», - уточнили в ведомстве и добавили, что в адрес руководителей предприятий и главы администрации Ялты внесены представления.
Рассмотрение актов реагирования поставлено на контроль в прокуратуре города.В минувшие выходные на подъеме на гору Ай-Петри со стороны Ялты скопились люди, желающие подняться на плато. Однако дорога была перекрыта из-за не проведенной вовремя уборки снега.
Кроме того, крымчане массово жаловались на гололед и сугробы на тротуарах и придомовых территориях. Очистка дорог продолжалась до второй половины понедельника.
Глава республики Сергей Аксенов раскритиковал качество работы коммунальщиков и потребовал провести проверку.
Обильный снегопад в Крыму начался в минувший четверг. Об ухудшении погодных условий заблаговременно предупредили в региональном МЧС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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