Прогноз погоды в Крыму на вторник 19 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 19 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ ГОЛОЛЕДНО-ИЗМОРОЗЕВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (На дорогах гололедица.), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ ГОЛОЛЕДНО-ИЗМОРОЗЕВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ.), уровень опасности желтый. На южном побережье - прочие опасности (на дорогах гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -11 до -5, ночью от -11 до -10 градусов. Ветер восточный 5 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью около -3 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 79 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до -1, ночью от -5 до -4 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 90 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -10 до -6, ночью от -10 до -8 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 95 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -6 до -5, ночью около -5 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 90 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -10 до -5, ночью от -9 до -8 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 92 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -13 до -7, ночью от -12 до -11 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 93 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -12 до -8, ночью от -12 до -11 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 82 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -9 до -5, ночью от -9 до -8 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 86 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -9 до -6, ночью около -9 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 92 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 7, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 9, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 19, в Одессе - 5, в Сочи - 12, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму замерз самый высокий водопад. Водопад Учан-Су в шести километрах западнее Ялты замерз из-за аномально холодной для Крыма погоды.

Высота снежного покрова в горах Крыма увеличилась до 25 сантиметров. Высота снежного покрова в горах Крыма увеличилась до 12-25 сантиметров.

Аномальные холода ожидаются в Крыму до 20 января. Аномально холодная погода ожидается в Крыму в ближайшие двое суток.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 18 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 18 января.