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Проект водоочистных сооружений в Симферополе разработают за 100 млн рублей
Власти Крыма определили единственного исполнителя разработки проекта реконструкции водоочистных сооружений (ВОС) «Приятное свидание» и «Петровские скалы».
Согласно опубликованным на портале правительства распоряжениям главы Крыма, работы выполнит акционерное общество «Финансовая группа «Эверест».
«Определить акционерное общество «Финансовая группа «Эверест» единственным исполнителем по государственному контракту, предметом которого является выполнение проектно-изыскательских работ», – говорится в документе.
На проект реконструкции двух объектов выделено более 100 млн рублей. Стоимость проекта сооружений «Приятное свидание», которые расположены в Бахчисарайском районе, составит почти 79 млн рублей, а ВОС «Петровские скалы» (Симферополь) – свыше 31 млн рублей. Работы должны быть выполнены до конца следующего года.
Реконструкция ВОС проводится в рамках программы по модернизации сетей водоснабжения. Общий объем финансирования этих программ составляет порядка 37 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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