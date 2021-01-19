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Отдых в гостиницах Крыма в 2021 году подорожает

Отдых в гостиницах Крыма в 2021 году подорожает

фото © Новости Крыма

Цены на аренду крымских отелей могут вырасти в 2021 году. Представители туристической индустрии пишут в профессиональных чатах, что стоимость проживания уже значительно увеличилась.

Так, загородный дом на берегу моря в прошлом году стоил 4500 рублей в сутки. В 2021 году цена поднялась до 8500 рублей.

«Чтобы в июле—августе три недели отдохнуть в санатории, надо не менее 320–350 тысяч рублей — и это без перелета», — пишут эксперты.

По их мнению, крымские отельеры уже повысили цены на 10%. Чем больше спрос, тем быстрее будут повышаться цены, заявили в компании «Алеан». В компании «Визант Групп» сообщили, что по сравнению с 2020 годом цены увеличились только на отдых в сентябре. В остальные периоды они остались на уровне прошлого года.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В два раза меньше: Аксенов подсчитал туристов на Новый год в Крыму. В новогодние праздники – с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года – в Крыму отдохнуло 239,7 тысяч туристов.

В Крыму решили, что полуостров посетили 80 тысяч иностранных туристов. Республика Крым за десять месяцев 2020 года приняла почти 80 тысяч иностранных туристов.

Решение по легализации частных отелей в Крыму примут к 1 марта. Крымские власти рассчитывают, что уже к весне будут приняты согласованные с федеральным правительством законодательные меры по легализации частных объектов размещения туристов, и готовы предоставить некоторые налоговые льготы для них.

Крымские здравницы теряют инвестпривлекательность. Санатории Крыма ухудшили свои позиции в ежегодном федеральном рейтинге «ТОП-100 российских здравниц», составленном Ассоциацией оздоровительного туризма.

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