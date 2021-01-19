Курортный сезон
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе выявлен у 93 человек за сутки, скончались трое ● Статистика заболевших COVID-19 в Феодосии пошла вниз ● Астролог уже знает что будет с туризмом в Крыму в следующем году ● Власти Крыма уже насчитали шесть миллионов туристов ● Огромный поток туристов уничтожит природный Крым
Отдых в гостиницах Крыма в 2021 году подорожает
фото © Новости Крыма
Цены на аренду крымских отелей могут вырасти в 2021 году. Представители туристической индустрии пишут в профессиональных чатах, что стоимость проживания уже значительно увеличилась.
Так, загородный дом на берегу моря в прошлом году стоил 4500 рублей в сутки. В 2021 году цена поднялась до 8500 рублей.
«Чтобы в июле—августе три недели отдохнуть в санатории, надо не менее 320–350 тысяч рублей — и это без перелета», — пишут эксперты.
По их мнению, крымские отельеры уже повысили цены на 10%. Чем больше спрос, тем быстрее будут повышаться цены, заявили в компании «Алеан». В компании «Визант Групп» сообщили, что по сравнению с 2020 годом цены увеличились только на отдых в сентябре. В остальные периоды они остались на уровне прошлого года.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В два раза меньше: Аксенов подсчитал туристов на Новый год в Крыму. В новогодние праздники – с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года – в Крыму отдохнуло 239,7 тысяч туристов.
В Крыму решили, что полуостров посетили 80 тысяч иностранных туристов. Республика Крым за десять месяцев 2020 года приняла почти 80 тысяч иностранных туристов.
Решение по легализации частных отелей в Крыму примут к 1 марта. Крымские власти рассчитывают, что уже к весне будут приняты согласованные с федеральным правительством законодательные меры по легализации частных объектов размещения туристов, и готовы предоставить некоторые налоговые льготы для них.
Крымские здравницы теряют инвестпривлекательность. Санатории Крыма ухудшили свои позиции в ежегодном федеральном рейтинге «ТОП-100 российских здравниц», составленном Ассоциацией оздоровительного туризма.
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом
Число новых случаев в Крыму упало ниже 200.
«Летние шины»: власти нашли проблему с пробками на «Тавриде»
Проблему с образованием пробок на трассе «Таврида» в сильные снегопады на выходных объяснили дорожно-транспортными происшествиями из-за летних шин.
«Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале фото
В отделении для больных с коронавирусной инфекцией севастопольской городской больницы №1 антисанитария и отсутствие элементарных удобств.
В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида»
В понедельник в республике начнется служебное расследование из-за неудовлетворительного качества расчистки дорог от снега.
24 часа назад
«Из-за Крыма»: Литва хочет запретить Киркорову въезд в страну
Министерство иностранных дел Литвы подало в Департамент миграции при МВД Литовской Республики обращение с просьбой о включении российского артиста Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику.