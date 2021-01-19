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Водный кризис

Осадки не помогли: график подачи воды в Ялте вновь ужесточили

12:19 вторник, 19 января 2021
Ялта
Осадки не помогли: график подачи воды в Ялте вновь ужесточили

фото © Новости Крыма

Ялта вернулась к шестичасовой подаче воды в сутки, несмотря не выпавшие осадки.

Об этом сообщили в местной администрации.

«В связи с низкими запасами воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, с 19 января возвращен график подачи воды на территории муниципального образования городской округ Ялта с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00», – уточнили в администрации Ялты.

Горожан призвали «с пониманием отнестись к сложившейся ситуации». Шестичасовой график подачи воды населению в Ялте действовал с 14 декабря, а с 12 января городские власти объявили о переходе на восьмичасовую подачу воды – с 6.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00.

«Смягчить график нам позволяют дополнительные источники – Уч-Кош, Хаста-Баш, Массандровский водопад, озеро Могаби, которое питает проснувшийся и очень активный водопад Учан-Су, а также другие», – поясняла тогда глава администрации Ялты Янина Павленко. Кроме того, по ее словам, задействована скважина объемом 1,1 тысячи метров кубических для обеспечения водоснабжения форосской зоны. Также проводятся подготовительные работы по разработке еще одной скважины, которая позволит подавать воду в сторону Симеиза.

В понедельник Павленко на совещании по водоснабжению отмечала, что сохраняется хороший приток воды. «По-прежнему хорошие притоки дают нам дополнительные источники. За сутки Хаста-Баш дает 12 тыс кубов, Уч-Кош 1,5 тыс кубов. За сутки подали около 50 тыс кубов воды за счет дополнительных источников. Перевели Ялту на новый график подачи воды – четыре часа утром и четыре часа вечером. Большая часть улиц получает воду круглосуточно. Это те дома, которые запитаны от дополнительных источников», – заявляла она.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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