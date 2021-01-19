Власть
«Опять наругал»: Аксенов объявил выговоры мэрам трех крымских городов
фото © Новости Крыма
Глава региона Сергей Аксенов поручил правительству республики направить обращения с требованием объявить выговор главам администраций Симферополя, Евпатории и Керчи за неэффективную работу в 2020 году.
Такое заявление он сделал на совещании по реализации инфраструктурных проектов в республике.
По его словам, подавляющее большинство представителей власти в 2020 году с задачами справились, а объем выполненного превышает все предыдущие годы.
При этом некоторые главы администраций не приняли соответствующие меры для продуктивной работы.
«По значительной части объектов есть объективные причины, связанные с неуспеваемостью, поздним доведением средств, невыходом подрядчика и так далее. Но, считаю, что были возможности изменить ситуацию в лучшую сторону, если бы контроль был непрерывный, - сказал Аксенов. - Принято решение направить в городские советы Симферополя, Керчи и Евпатории объявления о выговорах главам администрации по итогам работы в 2020 году с возможностью снятия взысканий, если все работы будут доведены до конца».
В свою очередь вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико назвала три региона и три города, которые оказались в лидерах по реализации проектов.
«Джанкой – 99,6%. Саки – 99,5%, Армянск – 99,1%. Среди районов: Ленинский – 99,5%, Красноперекопский – 99,4%, Нижнегорский – 99%», - уточнила Кивико.
Ранее на совещании вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов признал программу по расселению аварийного жилья в Республике Крым «слабо работающей» и сорванной по итогам 2020 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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«Опять наругал»: Аксенов объявил выговоры мэрам трех крымских городов
Глава региона Сергей Аксенов поручил правительству республики направить обращения с требованием объявить выговор главам администраций Симферополя, Евпатории и Керчи за неэффективную работу в 2020 году.
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