«Опять наругал»: Аксенов объявил выговоры мэрам трех крымских городов

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Глава региона Сергей Аксенов поручил правительству республики направить обращения с требованием объявить выговор главам администраций Симферополя, Евпатории и Керчи за неэффективную работу в 2020 году.

Такое заявление он сделал на совещании по реализации инфраструктурных проектов в республике.

По его словам, подавляющее большинство представителей власти в 2020 году с задачами справились, а объем выполненного превышает все предыдущие годы.

При этом некоторые главы администраций не приняли соответствующие меры для продуктивной работы.

«По значительной части объектов есть объективные причины, связанные с неуспеваемостью, поздним доведением средств, невыходом подрядчика и так далее. Но, считаю, что были возможности изменить ситуацию в лучшую сторону, если бы контроль был непрерывный, - сказал Аксенов. - Принято решение направить в городские советы Симферополя, Керчи и Евпатории объявления о выговорах главам администрации по итогам работы в 2020 году с возможностью снятия взысканий, если все работы будут доведены до конца».

В свою очередь вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико назвала три региона и три города, которые оказались в лидерах по реализации проектов.

«Джанкой – 99,6%. Саки – 99,5%, Армянск – 99,1%. Среди районов: Ленинский – 99,5%, Красноперекопский – 99,4%, Нижнегорский – 99%», - уточнила Кивико.

Ранее на совещании вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов признал программу по расселению аварийного жилья в Республике Крым «слабо работающей» и сорванной по итогам 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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