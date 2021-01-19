Очистные сооружения в Форосе отремонтируют почти за миллиард рублей

Власти Крыма определили единственного исполнителя реконструкции канализационно-очистных сооружений (КОС) в поселке Форос.

Соответствующее распоряжение главы Крыма опубликовано на сайте правительства республики.

«Определить общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания – ЮГ» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция КОС поселка Форос» с ценой контракта 920 071 456 рублей 05 копеек», – говорится в документе.

Выполнить работы необходимо до конца 2023 года. Подрядчику предстоит выполнить собственными силами не менее 25% от общего объема работ.

Ранее «Региональная строительная компания – ЮГ» была определена единственным исполнителем по контракту, который предусматривает реконструкцию КОС в поселке Кацивели. Стоимость контракта составляет свыше 850 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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