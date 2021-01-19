На севере Крыма снова зафиксировали загрязнение воздуха

На севере Крыма – в Армянске и Красноперекопске – в декабре 2020 года фиксировали повышение показателей загрязнения атмосферного воздуха.

Такие данные публикует крымский Гидрометцентр по итогам мониторинга за минувший месяц.

Так, в Армянске загрязнение воздуха наблюдалось по пяти показателям: диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду, формальдегиду.

В Красноперекопске, согласно мониторингу, загрязнение фиксировали по трем показателям: оксиду углерода, диоксиду азота, хлористому водороду.

В октябре и ноябре 2020 года на севере Крыма также фиксировали загрязнение воздуха.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма уверены, что в Армянске не зарегистрировано новых выбросов. Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска не превышает допустимых норм.

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