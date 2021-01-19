Власть
На проект капремонта дороги Алушта - Ялта потратят 6 млн долларов
Проект капитального ремонта трассы Алушта – Ялта разработает компания «Центродорстрой».
Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог Крыма.
Цена контракта составляет 420 млн рублей, разработать проект необходимо до конца декабря текущего года.
По информации пресс-службы «Центродорстроя», в этом году компания также отремонтирует дороги Черноморское – Воинка, Керчь – Новоотрадное, Дубровка – Плодовое, Котельниково – Краснознаменка.
Ранее власти Крыма направили предложение федеральным властям профинансировать реконструкцию дороги на Ялту с расширением ее до четырех полос. По оценке, стоимость работ обошлась бы в 103 млрд рублей. Ввиду дороговизны реконструкции от нее решили отказаться, вместо этого было решено провести капитальный ремонт: добавить места для обгона и усовершенствовать существующие, укрепить обочину и улучшить качество дорожного покрытия.
Компания «Центродорстрой» определена правительством России в числе единых подрядчиков ремонта дорог, заказчиком по которым выступает Служба автодорог Крыма. До конца текущего года компания отремонтирует 468,8 км по всей республике. Эта же компания является подрядчиком первой очереди строительства трассы Симферополь – Евпатория – Мирный, которая является ответвлением трассы «Таврида». Ввод ее в эксплуатацию намечен на сентябрь текущего года. Разработкой второй очереди дороги занимается построившая «Тавриду» компания «ВАД».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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