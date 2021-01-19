На этот раз не утонут? Керченский пролив снова попытаются форсировать на БТР

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Летом при форсировании затонул бронетранспортер.

Активисты российского Военно-технического общества (ВТО) впервые будут форсировать зимой Керченский пролив на бронетранспортере БТР-80. Акция пройдет в период с 25 по 31 января в память об участниках Керченско-Эльтигенской десантной операции, сообщили в пресс-службе организации.

Как ранее сообщалось, в июле 2020 года при форсировании Керченского пролива затонул бронетранспортер. Организаторы не рассчитывали на сильный ветер.

«В январе мы завершим маршрут «Керченского десанта». Зимой, конечно, условия сложнее. Но, технику мы уже на воде испытали. Через Керченский пролив зимой мы пройдем первый раз», — цитирует пресс-служба слова председателя Саратовского отделения ВТО Сергея Жернового.

Форсирование пролива пройдет с мыса Тузла (Краснодарский край) с выходом на берег в районе поселка Героевского (ранее поселок Эльтиген) в Керчи. День будет выбран в конце января в зависимости от погодных условий.

«Будем ждать штиль, и тогда при благоприятных погодных условиях мы завершим прошлогоднюю акцию «Керченский десант «Дорога мужества«», — добавил Жерновой.

Акция станет продолжением бронепробега 20-23 января, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. Колонна из двух БТР-80 и бронеавтомобиля «Тигр» Саратовского отделения ВТО проедет по маршруту Саратов — Тамань — Керчь — Тамань — Саратов. Мероприятия пройдут при поддержке Всероссийской общественной ветеранской организации «Боевое братство».

В пресс-службе уточнили, что форсировать пролив планируются на одном БТР-80.

Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября — 11 декабря 1943 года) проводилась для освобождения города и порта Керчь, овладения портом Камыш-Бурун и дальнейшего освобождения Крыма. Это одна из крупнейших десантных операций Второй мировой войны. Ее продолжительность составила 40 суток. Итогом операции стал захват плацдарма на Крымском полуострове.

В тексте использованы материалы: Форпост

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