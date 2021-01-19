Морозы вскрыли проблемы теплоснабжения Крыма

фото © Новый день

Установившиеся в Крыму минусовые температуры вскрыли проблемы систем теплоснабжения, устранить которые можно только радикальным способом – построить новые здания.

Проверки, проведенные в конце минувшей недели, показали, что минимум в 19 школах и 5 детских садах температурный режим не соответствовал нормативу. Воздух в помещения не прогревался выше +17 градусов. В некоторых случаях решить вопрос можно только либо капитальным ремонтом, либо строительством нового здания. Понятно, что сделать быстро это невозможно. Поэтому предложено в таких ситуациях прибегать к советской практике, когда при температуре наружного воздуха минус 10 градусов и ниже занятия в школах отменяли.

Проблемы с отоплением отмечены в фельдшерско-акушерских пунктах. В Джанкойском и Красногвардейском районах обнаружены ФАПы, которые вообще не отапливаются.

Не обошлось без скандалов и в жилом секторе: несмотря на постоянные предупреждения и просьбы некоторые обитатели многоквартирных домов в Симферополе и Ялте в периоды ограничения водоснабжения продолжаются сливать воду из батарей. В результате в трубах образуются воздушные пробки, система размораживается и замерзает весь подъезд, а то и целый дом.

По подсчетам специалистов, по сравнению с прошлой зимой случаев размораживания внутридомовых систем отопления из-за воздушных пробок в Ялте и Симферополе стало на порядок больше.

К сожалению, точно определить, в какой квартире сливают воды из батарей, невозможно. Поэтому коммунальщики ограничиваются призывами к крымчанам быть социально ответственными.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прокуратура решила, что ялтинские коммунальщики не справились со стихией. Коммунальные предприятия Ялты в период недавнего снегопада не обрабатывали дороги антигололедной смесью.

В Симферополе на набережной реки Салгир снова украли секции ограждения. Об этом сообщают симферопольцы в социальных сетях.

Проект водоочистных сооружений в Симферополе разработают за 100 млн рублей. Власти Крыма определили единственного исполнителя разработки проекта реконструкции водоочистных сооружений (ВОС) «Приятное свидание» и «Петровские скалы».

Очистные сооружения в Форосе отремонтируют почти за миллиард рублей. Власти Крыма определили единственного исполнителя реконструкции канализационно-очистных сооружений (КОС) в поселке Форос.