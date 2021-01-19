Ковидный коечный фонд в Ялте занят на 85 процентов

фото © pixabay.com

Около 85% коечного фонда, отведенного для лечения больных с COVID-19 на базе ялтинского филиала ФМБА России, занят пациентами, но специалисты уверяют, что свободных мест для госпитализации новых заболевших в больницах города достаточно.

Об этом сообщил главный врач филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Крыму Александр Калинин.

«В декабре 2020 года было дополнительно развернуто 100 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число коек в ковидных стационарах Ялты доведено до 205, из которых 125 обеспечены кислородом. На данный момент занято около 85% коечного фонда», – сообщил он.

Калинин напомнил, что по решению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой был создан сводный медицинский отряд, в состав которого входят врачи-анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, эпидемиологи, средний медицинский персонал, водители, которые прибыли из Уральского, Приволжского, Южного, Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов.

Ковидный госпиталь на базе Ливадийской больницы в Ялте был развернут еще в апреле 2020 года, а в декабре того же года военные медики Черноморского флота приняли первых пациентов в мобильном госпитале, развернутом в Ялте. «Своевременные меры по увеличению коечного фонда и привлечению дополнительного медперсонала позволили избежать перегрузок в работе медучреждений. Сейчас в больницах Ялты достаточно свободных мест для госпитализации новых заболевших, среди которых около двух третей составляют пациенты с тяжелой формой заболевания», – уточнил также главврач ялтинского филиала ФМБА.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Севастополя заявили, что отказ учителей от вакцинации - фейк. Глава департамента образования Севастополя Елена Богомолова опровергла информацию о том, что не все учителя хотят вакцинироваться от covid-19. По ее словам, это фейк, и на самом деле есть «масса желающих».

«Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале. В отделении для больных с коронавирусной инфекцией севастопольской городской больницы №1 антисанитария и отсутствие элементарных удобств.

Коронавирус выявлен в Севастополе у 95 человек за сутки, умерли пятеро. Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 95 человек.

Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки. Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.