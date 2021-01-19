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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: новый антирекорд

Коронавирус в Севастополе: новый антирекорд

фото © zdrav.expert

За минувшие сутки в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 100 человек.

 Об этом сообщает правительство города.

«98 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 48 до 93 лет», - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заразились инфекцией 8516 человек.

Выздоровели уже более 7,6 тысяч человек, 329 скончались.

В стационарах на сегодняшний день лечатся 300 человек с COVID-19, в отделениях для пациентов с легкой формой болезни – 195 человек.

При этом под наблюдением находятся 663 человека. Это те, кто контактировали с заболевшими, но диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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