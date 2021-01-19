Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ковидный коечный фонд в Ялте занят на 85 процентов ● В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом ● Власти Севастополя заявили, что отказ учителей от вакцинации - фейк ● «Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале ● Итоги каникулов: в Севастополе заразились более 60 учителей
Коронавирус в Севастополе: новый антирекорд
фото © zdrav.expert
За минувшие сутки в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 100 человек.
Об этом сообщает правительство города.
«98 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять человек в возрасте от 48 до 93 лет», - говорится в сообщении.
Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заразились инфекцией 8516 человек.
Выздоровели уже более 7,6 тысяч человек, 329 скончались.
В стационарах на сегодняшний день лечатся 300 человек с COVID-19, в отделениях для пациентов с легкой формой болезни – 195 человек.
При этом под наблюдением находятся 663 человека. Это те, кто контактировали с заболевшими, но диагноз COVID-19 у них не подтвержден.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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