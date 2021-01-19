Какой сегодня праздник 19 января

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Сегодня, 19 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Крещение Господне (Святое Богоявление)

Фото 1838.life

Крещение Господне, или Богоявление, празднуется Православной Церковью 19 января по новому стилю. Накануне праздника, 18 января, установлен строгий пост.

Праздник Крещения Господня — один из самых древних праздников христианской Церкви. Его установление относится еще ко временам апостолов. Древнее название праздника — «Епифания» — явление, или «Теофания» — Богоявление, также его называли «праздник Светов», «Святые Светы» или просто «Светы». Ибо Бог приходит в мир в этот день, чтобы явить миру Свет Неприступный.

День патологоанатома

19 января свой профессиональный праздник отмечают патологоанатомы.

Патологоанатом — это медицинский специалист по направлению «патологическая анатомия», изучающий изменения в строении органов и тканей, вызванные болезненными процессами. На должность врача-патологоанатома назначается квалифицированное лицо, имеющее высшее медицинское образование по направлению «лечебное дело» или «педиатрия» и прошедшее специализацию по специальности «патологическая анатомия».

Патологоанатомы работают в качестве врачей в патологоанатомических отделениях больниц и патологоанатомических бюро. Вопреки расхожему мнению, наибольшая часть деятельности врачей-патологоанатомов заключается в проведении прижизненной микроскопической диагностики биологических материалов пациента, присылаемых всеми оперирующими клиницистами: хирургами, урологами, гинекологами, эндоскопистами.

День апельсиновых сказок

Сказки- это прекрасный и удивительный мир открытий для детей. Все дети любят сказки и верят в них. Сказки учат маленьких детей быть добрыми и справедливыми, заботливыми и дружелюбными, в сказках добро всегда побеждает зло.

Также сегодня, 19 января, отмечают такие праздники:

- День работника службы спасения в Беларуси

- Международная неделя безопасности снегоходов (International Snowmobile Safety Week)

- День попкорна (National Popcorn Day) в США

- День консервной банки (National Tin Can Day) в США

- День оценки оружия (National Gun Appreciation Day) в США

- День отдыха после карнавала в Бонэйре

- Тимкет, крещение в Эфиопии

Сегодня именины празднуют: Генрих.

Что происходило 19 января в прошлые годы

1652 - Посольство украинских казаков отправилось из Чигирина в Москву для подписания союза с Россией.

1655 - В ахматовской битве украинские казаки разбили польское войско.

1825 - Эзра Деггетт и его племянник Томас Кенсетт из Нью-Йорка запатентовали способ консервирования в жестяных банках лосося, устриц и омаров.

1903 - Объявлено проведении первой велогонки «Тур де Франс»самого престижного и популярного спортивного соревнования наших дней.

1906 - Вышел в свет первый номер первого украинского сатирического журнала «Шершень».

1907 - В журнале «Варьете» появились первые рецензии на кинофильмы.

1915 - В Париже запатентована неоновая рекламная вывеска.

1922 - В Москве прошел вечер «Очистка современной поэзии». Читал стихи Владимир Маяковский, который предлагал «вычистить» из современной поэзии поэтов, которые обходят в своих стихах современность.

1938 - Американская фирма «Дженерал Моторз» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

1946 - Создан Союз Украинцев в Великобритании.

1955 - Президент США Дуайт Эйзенхауэр позволил впервые показать по телевидению отснятую пресс-конференцию.

1963 - Состоялся первый выступление группы «Битлз» на телевидении.

1966 - Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии.

1978 - В Германии выпущен последний автомобиль «Фольксваген-жук».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 19 января. Какие праздники будут завтра?

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