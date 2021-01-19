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Водный кризис

К двум водозаборам под Симферополем проводят электричество

ГУП РК «Крымэнерго» выполнило проектирование и приступило к работам по обеспечению подачи электроэнергии двум водозаборам в Симферопольском районе, которые дадут дополнительные объемы воды столице Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В «Крымэнерго» уточнили, что приступили к сетевому строительству в селе Тепловка. Для работы насосов, качающих воду из скважин, нужна мощность по 250 кВт для каждого водозабора.

Так, на востоке села Тепловка будет функционировать водозабор «Чеботарка-2», состоящий из трех скважин. Второй объект водоснабжения - «Ивановка-2» - также состоит из трех скважин.

«Энергетики возведут порядка 3 километров воздушных линий электропередачи и установят две трансформаторные подстанции», - сообщили на предприятии, отметив, что предстоит установить более 20 опор. - В связи с тем, что вопрос обеспечения водой жителей Крыма стоит остро, энергетики стараются максимально оперативно выполнить работы и подать напряжение на объекты».

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