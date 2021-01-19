Генералу ФСБ вменили новое обвинение из-за жилья для пограничников в Крыму

Военные следователи переквалифицировали обвинение бывшему первому заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-майору Юрию Сулину, сообщает «Коммерсантъ».

Новое обвинение связано со злоупотреблением служебными полномочиями. Ранее ему вменялось их превышение. Фабула дела не изменилась: средства, выделенные на строительство погранзастав в Крыму, были направлены на возведение служебного жилья для пограничников. Материальный ущерб был оценен следствием в 650 миллионов рублей.

Генерал-майор своей вины не признает. Его защита считает, что в действиях генерала нет состава преступления. Он год провел под домашним арестом, позже следствие изменило ему меру пресечения на подписку о невыезде, отмечает Lenta.ru.

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