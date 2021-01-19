Власть
Генералу ФСБ вменили новое обвинение из-за жилья для пограничников в Крыму
Военные следователи переквалифицировали обвинение бывшему первому заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ генерал-майору Юрию Сулину, сообщает «Коммерсантъ».
Новое обвинение связано со злоупотреблением служебными полномочиями. Ранее ему вменялось их превышение. Фабула дела не изменилась: средства, выделенные на строительство погранзастав в Крыму, были направлены на возведение служебного жилья для пограничников. Материальный ущерб был оценен следствием в 650 миллионов рублей.
Генерал-майор своей вины не признает. Его защита считает, что в действиях генерала нет состава преступления. Он год провел под домашним арестом, позже следствие изменило ему меру пресечения на подписку о невыезде, отмечает Lenta.ru.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму создан оперативный штаб для помощи пострадавшим в непогоду. В Республике Крым из-за ухудшения погодных условий силами Главного управления МЧС России по региону создан оперативный штаб для круглосуточного мониторинга обстановки и оказанию оперативной помощи возможным пострадавшим.
Возбуждены уголовные дела за незаконную регистрацию таунхаусов в Севастополе. В Севастополе возбуждены уголовные дела в связи с использованием заведомо подложного документа при регистрации объектов недвижимости. Это выявила проверка прокуратуры.
Симферопольскую фирму оштрафовали на миллион рублей. Симферопольская фирма оштрафована на 1 миллион рублей за взятку, предложенную сотруднику Госавтодорнадзора.
В Крыму будут судить московского бизнесмена. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Москвы.
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом
Число новых случаев в Крыму упало ниже 200.
«Летние шины»: власти нашли проблему с пробками на «Тавриде»
Проблему с образованием пробок на трассе «Таврида» в сильные снегопады на выходных объяснили дорожно-транспортными происшествиями из-за летних шин.
«Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале фото
В отделении для больных с коронавирусной инфекцией севастопольской городской больницы №1 антисанитария и отсутствие элементарных удобств.
В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида»
В понедельник в республике начнется служебное расследование из-за неудовлетворительного качества расчистки дорог от снега.
24 часа назад
«Из-за Крыма»: Литва хочет запретить Киркорову въезд в страну
Министерство иностранных дел Литвы подало в Департамент миграции при МВД Литовской Республики обращение с просьбой о включении российского артиста Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику.