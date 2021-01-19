Фермер в Крыму похитил подростка и держал его в рабстве

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Крымские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении фермера, который похитил подростка, требовал за него выкуп и заставлял работать, сообщает пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, 22 мая владелец одной из сельхозпредприятий Нижнегорского района увидел недалеко от своих земель 15-летнего подростка с металлоискателем.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения он затащил его в машину, после чего приехал к тете ребенка, у которой тот гостил. Не выпуская жертву из автомобиля, он заявил, что отпустит мальчика на свободу только за 120 тысяч рублей. После этого он привез подростка на сельскохозяйственную базу, где заставил того выполнять различную работу.

Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОМОН «Беркут».

Мужчину обвиняют в похищении несовершеннолетнего с угрозой применения насилия и предметов, используемых в качестве оружия; грабеже; вымогательстве с применением насилия в особо крупном размере; использовании рабского труда в отношении несовершеннолетнего.

По ходатайству следствия фигуранта уголовного дела заключили под стражу.

Вся доказательная база для завершения расследования собрана, уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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