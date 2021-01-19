«Чтобы никто не просочился»: власти Крыма усилили ограждения, блокирующие проезд через Ай-Петри

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«Крымавтодор» усилил ограждения на дороге Ялта – Бахчисарай для блокирования проезда на гору Ай-Петри со стороны Соколиного.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.

«Госпредприятием «Крымавтодор» по заданию ГКУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» устроены дополнительные ограждения, чтобы не допустить проезда транспорта по дороге Бахчисарай – Ялта через гору Ай-Петри после поселка Соколиное. Дорога закрыта для проезда с февраля 2020 года в соответствии с приказом министерства транспорта Крыма после разрушения подпорной стены из-за схода оползня», – сообщили в пресс-службе.

Дорога, ведущая на Ай-Петри со стороны Бахчисарая, пострадала от оползня в начале февраля 2020 года. Из-за движения грунта обрушилась часть подпорной стенки и частично разрушилось дорожное полотно. Проезд по этой дороге запрещен.

«В настоящее время заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту указанной дороги, движение по ней будет восстановлено после выполнения работ по ремонту», – уточнили в пресс-службе.

Проектированием занимается компания «РСК-ЮГ», сумма контракта – 420 млн рублей, работы должны быть выполнены до конца 2022 года.

Ранее пользователи соцсетей возмутились устройством дополнительных ограждений на дороге Бахчисарай – Ялта после Соколиного. Некоторые граждане решили написать по этому поводу обращение к президенту России.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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