Высота снежного покрова в горах Крыма увеличилась до 25 сантиметров

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Высота снежного покрова в горах Крыма увеличилась до 12-25 сантиметров.

Об этом сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Высота снежного покрова на Ай-Петри 25 сантиметров, это очень хорошо, на Ангарском перевале – 12 сантиметров, это тоже хорошо, в восточных районах Крыма – 14 сантиметров, на Южном берегу – 8 сантиметров, такого давно не было», – сообщила Любецкая.

По ее словам, за выходные больше всего снега выпало в Крымских горах, на Южном берегу и востоке Крыма. Только за последние 12 часов на Ай-Петри выпало 22 мм осадков. «В Алуште 17 мм – мокрый снег и снег, Ангарский перевал – 11 мм. Везде шел снег различной интенсивности от слабого до умеренного», – добавила начальник гидрометцентра.

С начала месяца в разных районах Крыма выпало от 60% до 80% месячной нормы осадков. «На Ай-Петри – уже 70% месячной нормы выпало, Ангарский перевал – 60%, Симферополь – 70% нормы, Южный берег – 80% нормы. Наиболее сильные осадки у нас прошли 16 и 17 января в горах, южных и восточных районах. Это очень хорошо, до конца месяца есть вероятность осадков, может, мы приблизимся к месячной норме», – добавила Любецкая.

Морозные дни продлятся в Крыму до 20 января включительно, ожидается до 15 градусов мороза ночью и до 10 – днем. «Есть вероятность снега и сегодня, и завтра: в любую минуту солнышко затянется облаками и пойдет снег. Потепление начинается с четверга: днем 0 – плюс 5, ночи еще морозные – минус 5-10 градусов», – пояснила начальник гидрометцентра.

Интенсивное потепление ожидается в ближайшую пятницу: днем температура поднимется до 9 градусов тепла, ночью также прогнозируется положительная температура.

Крымские горы – основной источник питания рек, на которых построены водохранилища. В прошлом месяце в горах выпало от 27% до 40% месячной нормы осадков, водность рек была очень низкой, приток воды в Симферопольское водохранилище был незначительным, в Партизанское – вовсе отсутствовал.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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