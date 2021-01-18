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Происшествия

Встреча на Чатыр-Даге: альпинисты столкнулись со стадом коз

09:14 понедельник, 18 января 2021

Небольшое стадо коз встретилось крымским походникам на вершине Чатыр-Дага.

Видеозапись с неожиданной встречи на вершине предоставил руководитель туристической группы Михаил Шабанов.

На видео видно, как любопытные животные обступили туристов. После того, как им скормили булку с маком, весь хлеб и даже сладкие батончики, животные все равно попытались провести ревизию рюкзаков и еще пожевать веревки.

По словам крымского альпиниста, с пушистой компанией альпинисты встретились уже не первый раз.

«Это стадо на Чатыр-Даге я видел и две недели назад. Сначала удивился, откуда столько следов на вершине, неужели нашу группу кто-то опередил. Потом пригляделся и понял, что следы не человеческие. Ну а затем встретил и самих коз. Стадо большое, десятка два», - рассказал Михаил Шабанов РИА Новости Крым.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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