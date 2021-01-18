Происшествия
Встреча на Чатыр-Даге: альпинисты столкнулись со стадом коз
Небольшое стадо коз встретилось крымским походникам на вершине Чатыр-Дага.
Видеозапись с неожиданной встречи на вершине предоставил руководитель туристической группы Михаил Шабанов.
На видео видно, как любопытные животные обступили туристов. После того, как им скормили булку с маком, весь хлеб и даже сладкие батончики, животные все равно попытались провести ревизию рюкзаков и еще пожевать веревки.
По словам крымского альпиниста, с пушистой компанией альпинисты встретились уже не первый раз.
«Это стадо на Чатыр-Даге я видел и две недели назад. Сначала удивился, откуда столько следов на вершине, неужели нашу группу кто-то опередил. Потом пригляделся и понял, что следы не человеческие. Ну а затем встретил и самих коз. Стадо большое, десятка два», - рассказал Михаил Шабанов РИА Новости Крым.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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