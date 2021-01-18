Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Снег остановил распространение коронавируса в Крыму: сводка за сутки ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Коронавирус в Севастополе выявлен у 94 человек за сутки, скончались пятеро
Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки
Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.
Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.
Общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 654 человек.
За прошедшие сутки в Крыму выявлено 253 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 29 762 человек. Выздоровевших за весь период – 23 685 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 16 января на территории Республики Крым зарегистрировано 311 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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