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Коронавирус в Крыму

Восемь человек с коронавирусом умерли в Крыму за сутки

09:54 понедельник, 18 января 2021

Восемь пациентов с коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом сказано на сайте минздрава Крыма.

Общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 654 человек.

За прошедшие сутки в Крыму выявлено 253 новых случая COVID-19. Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 29 762 человек. Выздоровевших за весь период – 23 685 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрировано 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

Восемь человек с коронавирусом скончались в Крыму за сутки. Восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за истекшие сутки.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 16 января на территории Республики Крым зарегистрировано 311 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Коронавирус в Севастополе выявлен у 94 человек за сутки, скончались пятеро. Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 94 человек.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус выявлен в Севастополе у 95 человек за сутки, умерли пятеро

Коронавирус выявлен в Севастополе у 95 человек за сутки, умерли пятеро

Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 95 человек.

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