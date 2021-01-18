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Происшествия

В Ялте на аварийном доме после землетрясения образовались новые трещины

15:24 понедельник, 18 января 2021
Ялта

После недавнего землетрясения в Черном море, которое почувствовали жители ЮБК, в Ялте начал разрушаться аварийный жилой дом.

Об этом сообщили местные жители.

Речь идет о доме по ул. Сеченова. Дом №51. Аварийным он был признан давно. А после недавнего землетрясение граждане обнаружили на стенах здания новые трещины.

«Посмотрите, какая трещина образовалась. Это произошло недавно. Часть стены ушла на улицу – дом наклонился на улицу», - рассказывают ялтинцы.

Напомним, подземный толчок произошел 11 января в 23:23. Он длился до 3 секунд. После трехминутного затишья, произошел еще один – незначительный.

В тексте использованы материалы: Ялта-24

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