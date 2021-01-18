Водный кризис
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В воде в домах Симферополя появился неприятный запах
фото © Новости Крыма
Неприятный запах воды в симферопольском водопроводе вызван забором воды из нижних горизонтов питающего город водохранилища.
Об этом во время совещания по ситуации с водоснабжением сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«К сожалению, в конце той недели из Симферопольского водохранилища с низких горизонтов мы (использовали воду), по городу пошел определенной запах. Мы увеличили дозу хлора, вода абсолютно безвредная», – сообщил Баженов.
Несмотря на низкие запасы в водохранилищах, предприятие не собирается ужесточать графики подачи воды населению. «Никаких ужесточений графика по Симферополю мы не предвидим, потому что все работы, которые запланированы и профинансированы как Республикой Крым, так и федеральным центром, у нас выполняются строго по графику», – подчеркнул гендиректор.
В частности, по словам Баженова, проведен еще ряд мероприятий, подготовлены мощности для подачи воды из двух новых водозаборов на западе Крыма. Подачу воды из них он анонсировал на прошлом совещании по водоснабжению.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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