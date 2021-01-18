В симферопольском магазине бывший заключенный угрожал продавцам расправой

В Симферополе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который закатил скандал в продуктовом магазине и угрожал продавцам расправой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и Севастополю.

Инцидент произошел поздно вечером в Центральном районе города. В супермаркете, сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим на вызов росгвардейцам администратор магазина пояснила, что перед закрытием в магазин зашел пьяный посетитель и пытался купить спиртное.

«Работники магазина пояснили, что после 23:00 продажа спиртных напитков запрещена. Гражданин стал спорить, а затем устроил скандал, выражался нецензурной бранью в адрес работников и угрожал им физической расправой», - сообщили в Росгвардии.

Мужчина задержали. Злоумышленником оказался 33-летний ранее судимый житель Симферополя, который только в прошлом году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение тяжкого преступления. Мужчина передан полиции для дальнейшего разбирательства.

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