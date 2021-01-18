Происшествия
В Симферополе монтер скрутил электросчетчики на 100 тысяч рублей
В полицию Симферополя обратился представитель строительной организации, который сообщил о хищении партии электросчетчиков на сумму около 100 тысяч рублей.
Приборы учета находились в строящемся многоквартирном доме.
По горячим следам сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя одного из близлежащих сел. Мужчина работал электриком на этом же объекте. Подозреваемый во всем признался. Он пояснил, что продал устройства неизвестному человеку на рынке за 17 тысяч рублей, а деньги потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает МВД Крыма.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанка чуть не лишилась квартиры из-за «черного риелтора». В Симферополе «черный риелтор» попытался лишить местную жительницу квартиры, однако ему помешали сотрудники правоохранительных органов.
Симферополец лишился всех денег с карты при продаже свадебного платья. Житель Симферополя стал жертвой интернет-мошенников.
Группа рецидивистов взламывала терминалы с деньгами по всему Крыму. Крымские правоохранители задержали группу злоумышленников-рецидивистов, которые взломали 17 терминалов и похитили из них деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Неизвестные похитили в Симферополе четыре урны за 70 тысяч рублей. В столице Крыма с улицы Петропавловской исчезли недавно установленные дорогостоящие урны.
Не из-за погоды: власти Ялты отменили крещенские купания
Традиционные массовые крещенские купания в Ялте в этом году не будут проводиться из-за ситуации с коронавирусом.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Константинов признался, что переболел, но не сказал чем
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что «переболел».
Движение по дороге на ЮБК перекрыто из-за сугробов
Сугробы привели к образованию многокилометровой пробки на Ялтинской трассе. Для очистки снежных завалов движение по трассе перекрыто.
вчера
Аксенов назвал уборку дорог в Крыму в снегопад отвратительной
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал наказать ответственных за уборку снега на территории республики. Работу коммунальных служб во время снегопада он назвал отвратительной.