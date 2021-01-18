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Происшествия

В Симферополе монтер скрутил электросчетчики на 100 тысяч рублей

11:14 понедельник, 18 января 2021
Симферополь

В полицию Симферополя обратился представитель строительной организации, который сообщил о хищении партии электросчетчиков на сумму около 100 тысяч рублей.

Приборы учета находились в строящемся многоквартирном доме.

По горячим следам сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя одного из близлежащих сел. Мужчина работал электриком на этом же объекте. Подозреваемый во всем признался. Он пояснил, что продал устройства неизвестному человеку на рынке за 17 тысяч рублей, а деньги потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает МВД Крыма.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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