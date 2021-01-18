В Симферополе монтер скрутил электросчетчики на 100 тысяч рублей

В полицию Симферополя обратился представитель строительной организации, который сообщил о хищении партии электросчетчиков на сумму около 100 тысяч рублей.

Приборы учета находились в строящемся многоквартирном доме.

По горячим следам сотрудники полиции задержали 45-летнего жителя одного из близлежащих сел. Мужчина работал электриком на этом же объекте. Подозреваемый во всем признался. Он пояснил, что продал устройства неизвестному человеку на рынке за 17 тысяч рублей, а деньги потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает МВД Крыма.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанка чуть не лишилась квартиры из-за «черного риелтора». В Симферополе «черный риелтор» попытался лишить местную жительницу квартиры, однако ему помешали сотрудники правоохранительных органов.

Симферополец лишился всех денег с карты при продаже свадебного платья. Житель Симферополя стал жертвой интернет-мошенников.

Группа рецидивистов взламывала терминалы с деньгами по всему Крыму. Крымские правоохранители задержали группу злоумышленников-рецидивистов, которые взломали 17 терминалов и похитили из них деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Неизвестные похитили в Симферополе четыре урны за 70 тысяч рублей. В столице Крыма с улицы Петропавловской исчезли недавно установленные дорогостоящие урны.