В правительстве России уверены, что опреснение не решит проблему Крыма

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Создание установок по опреснению морской воды в Крыму займет до двух лет и не решит проблему водного дефицита.

Как сообщил журналистам заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, опреснение может рассматриваться только в качестве резервного источника.

«Какое бы мы решение ни приняли с точки зрения дополнительных источников в части опреснения, это все равно временные рамки, которые не решают проблему текущего момента. Потому что стройка, проектирование - это полтора-два года. Тут вопрос концептуальный, почему и есть некая определенность. Мы понимаем, что это будет не период острый, потому что рано или поздно наполнение поверхностных водоемов произойдет и актуальность проблемы спадет. Мы говорим о стратегической задаче, что мы имеем резервный источник вот такой», – сказал Назаров, сообщает информагентство ТАСС.

Чиновник пояснил, что сейчас в качестве краткосрочного и среднесрочного решения проблемы рассматриваются подземные источники воды. При этом обсуждается включение опреснения в «федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что работы по опреснению воды для полуострова займут минимум несколько лет. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, уже выбран земельный участок для строительства опреснительной установки.

При этом вице-премьер Марат Хуснуллин, утверждает, что Россия рассматривает опреснение для Крыма как крайний вариант – потому что «это достаточно дорогостоящая методика».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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