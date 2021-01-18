В МЧС рассказали о состоянии дорог в Крыму после снегопада

В Крыму расчистили все трассы и перевалы после снегопада.

Об этом сообщила замначальника отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Крыму Елизавета Мирошниченко в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В данный момент все основные трассы Крыма проездные. Движение через Ангарский и Гушевский перевалы осуществляется в штатном режиме. Для обеспечения безопасности в этих районах дежурят взаимодействующие оперативные службы в составе 116 единиц техники 161 человека», - рассказала она.

По словам Мирошниченко, движение на плато Ай-Петри ограничено сотрудниками ГИБДД. Однако объекты энергетики и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Кроме того, замначальника также подчеркнула, что на территории Крыма подготовлены пункты обогрева, где местные жители могут получить необходимую помощь, горячее питье и зарядить мобильный телефон.

«Сообщений от граждан в необходимости использования пунктов временного размещения или пунктах обогрева пока не поступало», - уточнила она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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