Власть
В МЧС рассказали о состоянии дорог в Крыму после снегопада
В Крыму расчистили все трассы и перевалы после снегопада.
Об этом сообщила замначальника отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по Крыму Елизавета Мирошниченко в эфире радио «Спутник в Крыму».
«В данный момент все основные трассы Крыма проездные. Движение через Ангарский и Гушевский перевалы осуществляется в штатном режиме. Для обеспечения безопасности в этих районах дежурят взаимодействующие оперативные службы в составе 116 единиц техники 161 человека», - рассказала она.
По словам Мирошниченко, движение на плато Ай-Петри ограничено сотрудниками ГИБДД. Однако объекты энергетики и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Кроме того, замначальника также подчеркнула, что на территории Крыма подготовлены пункты обогрева, где местные жители могут получить необходимую помощь, горячее питье и зарядить мобильный телефон.
«Сообщений от граждан в необходимости использования пунктов временного размещения или пунктах обогрева пока не поступало», - уточнила она.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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