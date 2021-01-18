В Крыму замерз самый высокий водопад

Водопад Учан-Су в шести километрах западнее Ялты замерз из-за аномально холодной для Крыма погоды.

Из-за засухи самый большой водопад полуострова пересох еще в октябре прошлого года. Несколько недель назад местные жители сообщили, что Учан-Су снова наполнился водой.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Крыму продолжается экстремальный снегопад. В воскресенье на территории Крымского полуострова продолжатся снегопады с сильным ветром и гололедицей. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Республике Крым, сославшись на прогнозы крымского Гидрометцентра.

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