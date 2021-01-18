Общество
В Крыму замерз самый высокий водопад
Водопад Учан-Су в шести километрах западнее Ялты замерз из-за аномально холодной для Крыма погоды.
Из-за засухи самый большой водопад полуострова пересох еще в октябре прошлого года. Несколько недель назад местные жители сообщили, что Учан-Су снова наполнился водой.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аномальные холода ожидаются в Крыму до 20 января. Аномально холодная погода ожидается в Крыму в ближайшие двое суток.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 18 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 18 января.
В Крыму продолжается экстремальный снегопад. В воскресенье на территории Крымского полуострова продолжатся снегопады с сильным ветром и гололедицей. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Республике Крым, сославшись на прогнозы крымского Гидрометцентра.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 17 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 17 января.
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Проблему с образованием пробок на трассе «Таврида» в сильные снегопады на выходных объяснили дорожно-транспортными происшествиями из-за летних шин.
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Движение по дороге на ЮБК перекрыто из-за сугробов
Сугробы привели к образованию многокилометровой пробки на Ялтинской трассе. Для очистки снежных завалов движение по трассе перекрыто.
16 января
Константинов признался, что переболел, но не сказал чем
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что «переболел».