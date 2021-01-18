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Общество

В Крыму замерз самый высокий водопад

15:53 понедельник, 18 января 2021
Ялта

Водопад Учан-Су в шести километрах западнее Ялты замерз из-за аномально холодной для Крыма погоды.

Из-за засухи самый большой водопад полуострова пересох еще в октябре прошлого года. Несколько недель назад местные жители сообщили, что Учан-Су снова наполнился водой.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аномальные холода ожидаются в Крыму до 20 января. Аномально холодная погода ожидается в Крыму в ближайшие двое суток.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 18 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 18 января.

В Крыму продолжается экстремальный снегопад. В воскресенье на территории Крымского полуострова продолжатся снегопады с сильным ветром и гололедицей. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по Республике Крым, сославшись на прогнозы крымского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 17 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 17 января.

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