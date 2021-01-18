В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида»

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В понедельник в республике начнется служебное расследование из-за неудовлетворительного качества расчистки дорог от снега.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения заявил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

— По трассе «Таврида». Приношу извинения крымчанам и гостям Крыма. Вчера была пробка до 17:00, в ручном режиме ее расталкивали. Ответственность несет за расчистку дороги федеральная служба, подрядчик выбирался непосредственно по постановлению правительства, — напомнил Сергей Аксенов.

В тоже время глава Крыма отметил, что данный факт не снимает ответственности с должностных лиц:

— Министра транспорта Республики Крым и моего заместителя Кабанова Евгения Константиновича, которые обязаны были эту работу организовать и контролировать и понимать. Сейчас в ручном режиме технику МЧС подняли, с Министерством обороны проговорили. Опять аварии на трассе, опять пробка, поэтому служебное расследование будет. Однозначно все виновные в плохом качестве подготовки к уборке будут наказаны, — подытожил глава Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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