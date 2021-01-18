Происшествия
В Крыму пенсионерка на «жигулях» убила двух мужчин на пешеходном переходе
60-летняя жительница Крыма, управляя автомобилем «Лада Веста», наехала на переходивших проезжую часть по пешеходному переходу двух мужчин.
От полученных травм они скончались на месте, медицинская помощь также потребовалась и виновнице ДТП.
Авария произошла вечером 16 января в Красногвардейском районе Крыма. МВД Крыма сообщило, что погибшими оказались 56- и 41-летний местные жители. По факту ДТП начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ДТП произошло еще до начала снегопада.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Несколько машин столкнулись на феодосийской трассе из-за заноса грузовика. ДТП с участием семи автомобилей произошло вблизи феодосийского села Насыпное.
Встреча на Чатыр-Даге: альпинисты столкнулись со стадом коз. Небольшое стадо коз встретилось крымским походникам на вершине Чатыр-Дага.
Бурятская спортсменка едва не травмировалась в Долине привидений в Крыму. Титулованная бурятская борица Ирина Ологонова находится сейчас в Крыму. Судя по тому, что фотографии оттуда выкладывают и другие члены сборной России, там проходят тренировочные сборы.
Севастополец выпил и взял автомобиль покататься. В Севастополе сотрудники ДПС оперативно задержали пьяного угонщика.
«Летние шины»: власти нашли проблему с пробками на «Тавриде»
Проблему с образованием пробок на трассе «Таврида» в сильные снегопады на выходных объяснили дорожно-транспортными происшествиями из-за летних шин.
«Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале фото
В отделении для больных с коронавирусной инфекцией севастопольской городской больницы №1 антисанитария и отсутствие элементарных удобств.
Коронавирус в Крыму
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Движение по дороге на ЮБК перекрыто из-за сугробов
Сугробы привели к образованию многокилометровой пробки на Ялтинской трассе. Для очистки снежных завалов движение по трассе перекрыто.
16 января
Константинов признался, что переболел, но не сказал чем
Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что «переболел».