Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух -7
море +10

Происшествия

В Крыму пенсионерка на «жигулях» убила двух мужчин на пешеходном переходе

60-летняя жительница Крыма, управляя автомобилем «Лада Веста», наехала на переходивших проезжую часть по пешеходному переходу двух мужчин.

От полученных травм они скончались на месте, медицинская помощь также потребовалась и виновнице ДТП.

Авария произошла вечером 16 января в Красногвардейском районе Крыма. МВД Крыма сообщило, что погибшими оказались 56- и 41-летний местные жители. По факту ДТП начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ДТП произошло еще до начала снегопада.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Несколько машин столкнулись на феодосийской трассе из-за заноса грузовика. ДТП с участием семи автомобилей произошло вблизи феодосийского села Насыпное.

Встреча на Чатыр-Даге: альпинисты столкнулись со стадом коз. Небольшое стадо коз встретилось крымским походникам на вершине Чатыр-Дага.

Бурятская спортсменка едва не травмировалась в Долине привидений в Крыму. Титулованная бурятская борица Ирина Ологонова находится сейчас в Крыму. Судя по тому, что фотографии оттуда выкладывают и другие члены сборной России, там проходят тренировочные сборы.

Севастополец выпил и взял автомобиль покататься. В Севастополе сотрудники ДПС оперативно задержали пьяного угонщика.

Происшествия
«Летние шины»: власти нашли проблему с пробками на «Тавриде»

«Летние шины»: власти нашли проблему с пробками на «Тавриде»

Проблему с образованием пробок на трассе «Таврида» в сильные снегопады на выходных объяснили дорожно-транспортными происшествиями из-за летних шин.

Коронавирус в Крыму
«Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале

«Грязь и тараканы»: в Севастополе активно обсуждают пост о ковидном госпитале фото

В отделении для больных с коронавирусной инфекцией севастопольской городской больницы №1 антисанитария и отсутствие элементарных удобств.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Константинов признался, что переболел, но не сказал чем

Константинов признался, что переболел, но не сказал чем

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов сообщил, что «переболел».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации