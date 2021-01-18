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Власть

Украина запустит поезда к Крыму

08:18 понедельник, 18 января 2021
Украина запустит поезда к Крыму

фото © Новости Крыма

Руководство украинского железнодорожного перевозчика «Укрзалізниця» сообщило о планах «восстановления сообщения» в крымском направлении, но без заезда на территорию полуострова.

«Мы работаем над тем, чтобы возобновить сообщение с теми территориями, которые прилегают к Крыму, к сожалению, в сам Крым не сможем заехать», – сообщил глава правления предприятия Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина 24».

В июне 2020 года «Укрзалізниця» сообщала о возобновлении движения поездов в направлении Херсонской области, в том числе в Новоалексеевку, куда доезжают украинские поезда крымского направления.

С 27 декабря 2014 года «Укрзалізниця» с целью обеспечения безопасности прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, а также отменила международные поезда, курсирующие на полуостров. Поезда крымского направления доезжают до Новоалексеевки и Херсона.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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