Украина запустит поезда к Крыму

фото © Новости Крыма

Руководство украинского железнодорожного перевозчика «Укрзалізниця» сообщило о планах «восстановления сообщения» в крымском направлении, но без заезда на территорию полуострова.

«Мы работаем над тем, чтобы возобновить сообщение с теми территориями, которые прилегают к Крыму, к сожалению, в сам Крым не сможем заехать», – сообщил глава правления предприятия Владимир Жмак в эфире телеканала «Украина 24».

В июне 2020 года «Укрзалізниця» сообщала о возобновлении движения поездов в направлении Херсонской области, в том числе в Новоалексеевку, куда доезжают украинские поезда крымского направления.

С 27 декабря 2014 года «Укрзалізниця» с целью обеспечения безопасности прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, а также отменила международные поезда, курсирующие на полуостров. Поезда крымского направления доезжают до Новоалексеевки и Херсона.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Может ли землетрясение разрушить Крымский мост?. Мосту через Керченский пролив угрожает разрушение в результате возможного мощного землетрясения.

В Севастополе придумали как запустить «городской трамвай». Городской трамвай планируют запустить в Севастополе, соответствующие мероприятий по созданию инфраструктуры могу быть заложены в новой редакции федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Дорогу на Ай-Петри закрыли из-за снежного циклона. Из-за ухудшения погодных условий власти Крыма приняли решение перекрыть на выходные дни дорогу на плато Ай-Петри, сообщает пресс-служба Минкурортов республики.

На двух улицах Севастополя отменили ограничения скорости. В Севастополе на двух улицах отменили ограничения скорости движения до 40 км/ч.