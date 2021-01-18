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Водный кризис

Скважина в Форосе даст ялтинцам дополнительно около тысячи кубометров воды в сутки

17:46 понедельник, 18 января 2021
Ялта

В Ялте принимают меры для увеличения подачи воды в город из дополнительных источников водоснабжения.

Об этом на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения Крыма сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

— Работаем над тем, чтобы получать воду из скважины в Форосе, которая даст дополнительно ориентировочно тысячу кубометров воды в сутки, — сказала Павленко.

Она уточнила, что сейчас большая часть жителей Ялты получает воду круглосуточно.

По данным главы администрации Ялты, в Загорском водохранилище объем запасов воды составляет 1 млн. 800 тыс. кубометров, в Счастливенском – 600 тыс. кубометров.

— Из водопада Хаста – Баш за последние сутки мы получили более 12 тыс. кубометров, Уч-Кош дал 1,5 тыс. кубометров. Массандровский водопад – 5 тыс. 600, — сообщила Янина Павленко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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