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Жилплощадь

Севастопольцы вытеснили десятиэтажку из будущего сквера

09:41 понедельник, 18 января 2021
Севастополь
Севастопольцы вытеснили десятиэтажку из будущего сквера

фото © Наталья Астахова / ForPost

Землю у застройщика придется выкупать или выменивать.

На заседании правительства Севастополя утвердили проект межевания территории на улицах Гавена и Героев Подводников. Их жители боролись за создание сквера и против уплотняющей десятиэтажки, которую намеревался возвести ЖСК «Дом у моря».

Постановлением правительства 4 тыс. кв. м, выделенные кооперативу еще в 1993 году, теперь относятся к территориям общего пользования с площадками для занятий спортом.

Аналогичная судьба постигла и соседний участок в 3,8 тыс. кв. м – ранее он, расположенный между многоквартирными домами, почему-то был разрешен к использованию под индивидуальное жилищное строительство.

«Я так понимаю, что в перспективе там тоже планировалось возведение многоквартирного жилого дома», – не без оснований предположил глава департамента градостроительства и архитектуры Максим Жукалов.

Он отметил, что принятый план межевания позволит в законном порядке изъять участки под сквер, о котором просят жители, и уточнил, что их общая кадастровая стоимость – 38 миллионов рублей.

«У нас есть разные инструменты <получения земли в госсобственность – прим. ред.>, в том числе – механизм мены, – отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Но здесь совершенно точно нельзя производить застройку. Последовательно это решение должно быть реализовано».

В тексте использованы материалы: Форпост

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