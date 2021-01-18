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Власть

Севастополю грозит двойная уборка мусора

13:48 понедельник, 18 января 2021
Севастополь

Муниципалитеты Севастополя получили право самим заключать контракты на уборку своих территорий.

Соответствующее постановление, о подготовке которого уже было известно, принято на заседании правительства города. Ранее это право было закреплено депутатами в региональном законодательстве.

Как уточнил глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов, принятое 15 января решение касается Балаклавского, Гагаринского, Ленинского муниципальных округов и части Корабельной стороны в Нахимовском муниципалитете, которая ранее «отсутствовала в уборке».

Новые контракты, которые еще предстоит заключить, начнут действовать с 1 апреля. До этого времени необходимо провести конкурсы, определить подрядчиков и подписать с ними договоры. До этого момента будут действовать существующие контракты, отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Севастополе пять лет монополистом в сфере уборки мусора являлось ООО «Чистый город», которое связывают с вице-спикером городского парламента Ильей Журавлевым. С 2017 по 2020 год компания получила от Севастополя более 1 миллиарда рублей.

Несмотря на, казалось бы, серьезный опыт работы, недовольство качеством услуг у жителей Севастополя регулярно перерастает в возмущение. Одна из управляющих компаний даже обратилась в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку деятельности данного предприятия

Тем не менее, «Чистый город» стал единственной компанией, подавшей заявку на участие в открытом конкурсе на уборку города в 2021 году и получил контракт еще на год.

Теперь властям, судя по всему, предстоит непростой разрыв этого контракта.

В тексте использованы материалы: Форпост

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