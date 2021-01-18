Севастополец выпил и взял автомобиль покататься

В Севастополе сотрудники ДПС оперативно задержали пьяного угонщика.

Злоумышленник успел попасть в дорожно-транспортное происшествие на угнанном автомобиле и на момент задержания полицейскими имел явные признаки опьянения.

После вечернего застолья в компании своего младшего брата и его сожительницы 30-летний местный житель решил тайком покататься по городу. Когда все уснули, мужчина похитил у женщины ключи от ее автомобиля «КИА» и скрылся. Во время ночной поездки злоумышленник не справился с управлением и попал в ДТП, повредив угнанную иномарку. После того, как хозяйка транспортного средства обнаружила пропажу, она обратилась в полицию.

В результате розыскных мероприятий сотрудники ДПС обнаружили угнанный автомобиль в одном из дворов и задержали подозреваемого. Мужчина имел явные признаки опьянения, от требования о прохождении медицинского освидетельствования отказался. Как оказалось, задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении правонарушителя составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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