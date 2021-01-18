Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух -8
море +10

Происшествия

Севастополец «в честь праздника» ограбил собственную бабушку

08:46 понедельник, 18 января 2021
Севастополь

Полицейские задержали 20-летнего севастопольца, укравшего у собственной бабушки крупную сумму денег, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Инцидент произошел в новогодние праздники, когда 84-летняя женщина приехала в гости к своим родственникам.

«Когда она ненадолго отлучилась, ее 20-летний внук воспользовался удобным случаем и установил на свой смартфон мобильное приложение, указав данные банковской карты родственницы. Таким способом за две недели парень похитил со счета пенсионерки 72 тысячи рублей», – сообщили в полиции, уточнив, что украденные деньги он потратил на свои нужды.

По данным ведомства, молодой мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В отношении него возбудили уголовное дело статье «Кража», ему грозит до шести лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферополец лишился всех денег с карты при продаже свадебного платья. Житель Симферополя стал жертвой интернет-мошенников.

Группа рецидивистов взламывала терминалы с деньгами по всему Крыму. Крымские правоохранители задержали группу злоумышленников-рецидивистов, которые взломали 17 терминалов и похитили из них деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Неизвестные похитили в Симферополе четыре урны за 70 тысяч рублей. В столице Крыма с улицы Петропавловской исчезли недавно установленные дорогостоящие урны.

За год в Крыму от рук взрослых погибли 20 детей. Преступления против несовершеннолетних находятся на особом контроле в Следственном комитете Крыма.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус выявлен в Севастополе у 95 человек за сутки, умерли пятеро

Коронавирус выявлен в Севастополе у 95 человек за сутки, умерли пятеро

Коронавирус за сутки в Севастополе подтвержден у 95 человек.

Водный кризис
В воде в домах Симферополя появился неприятный запах

В воде в домах Симферополя появился неприятный запах

Неприятный запах воды в симферопольском водопроводе вызван забором воды из нижних горизонтов питающего город водохранилища.

Власть
В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида»

В Крыму пообещали наказать всех, кто виноват в том что случилось на трассе «Таврида»

В понедельник в республике начнется служебное расследование из-за неудовлетворительного качества расчистки дорог от снега.

Главное за уик-энд

Заповедники в Крыму прекращают работу

Из-за непогоды природные заповедники Крыма в воскресенье будут закрыты, в том числе и Ялтинский горно-лесной заповедник, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым».

вчера

Власть
Новый мэр Ялты рассказала, что ей угрожают

Новый мэр Ялты рассказала, что ей угрожают

Мэр Ялты, затеявшая войну с нестационарными торговыми объектами, призналась, что намерение это непростое и она «на себе почувствовала это с учетом того давления и угроз, которые оказываются на меня».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации