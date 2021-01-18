Происшествия
Севастополец «в честь праздника» ограбил собственную бабушку
Полицейские задержали 20-летнего севастопольца, укравшего у собственной бабушки крупную сумму денег, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Инцидент произошел в новогодние праздники, когда 84-летняя женщина приехала в гости к своим родственникам.
«Когда она ненадолго отлучилась, ее 20-летний внук воспользовался удобным случаем и установил на свой смартфон мобильное приложение, указав данные банковской карты родственницы. Таким способом за две недели парень похитил со счета пенсионерки 72 тысячи рублей», – сообщили в полиции, уточнив, что украденные деньги он потратил на свои нужды.
По данным ведомства, молодой мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В отношении него возбудили уголовное дело статье «Кража», ему грозит до шести лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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